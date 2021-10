Coin e FARE X BENE uniti per le donne

Arriva a Catania ‘Il Petalo Bianco’, iniziativa per sostenere e aiutare concretamente le vittime di abusi con una testimonial d’eccezione: la cantautrice Malika Ayane

A cura di Elisa Copeta

Dopo l’esperienza di Milano in Piazza V Giornate, Coin – la più diffusa catena di department store in Italia – e l’associazione no-profit FARE X BENE portano a Catania il loro nuovo progetto: uno sportello psicologico di supporto contro ogni forma di violenza. Nasce così Il Petalo Bianco, iniziativa per sostenere e aiutare concretamente le vittime di abusi, ma anche un luogo fisico, concreto e riservato, realizzato in un contesto dove recarsi liberamente e senza rischi per collegarsi virtualmente con un team di esperti pronti a fornire il loro aiuto.

La cantautrice Malika Ayane

A partire dal 5 ottobre, dallo sportello nello store di Coin di Catania, tutte le donne che ritengono di essere vittime di violenza potranno accedere al progetto Il Petalo Bianco Web. Verranno accolte in uno spazio protetto e, a seguito di prenotazione, potranno collegarsi on line gratuitamente tutti i martedì, dalle ore 10.00 alle 12.00, con il team di psicologi di FARE X BENE, esperti nell’approcciare i traumi causati da ogni tipo di abusi e violenza di genere.

Malika Ayane sarà la testimonial d’eccezione di FARE X BENE per il lancio dell’iniziativa. La cantautrice sarà presente in store per raccontare alla stampa il suo impegno e quello dello sportello Il Petalo Bianco a Milano e Catania e partecipare di persona alla formazione del personale dello store.

La cantautrice Malika Ayane