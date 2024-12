CNP Vita Assicura e Banca Sella: partnership rinnovata fino al 2034

Un sodalizio che va avanti all’insegna dell’eccellenza. CNP Vita Assicura e Banca Patrimoni Sella & C. siglano il rinnovo della loro alleanza strategica nella Bancassicurazione Vita per altri 10 anni. Un accordo che punta a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più sofisticata, attraverso soluzioni assicurative di risparmio e investimento innovative e personalizzate. La partnership, fondata su fiducia e obiettivi condivisi, rafforza l’impegno delle due realtà nel supportare i clienti nella realizzazione dei loro progetti di vita e nella gestione del patrimonio.

L’operazione con Banca Sella

In particolare, secondo quanto emerge dalla nota stampa diffusa oggi, CNP Vita Assicura e Banca Patrimoni Sella & C hanno rinnovato la partnership nella Bancassicurazione Vita fino al 2034.

Il rafforzamento della partnership per altri 10 anni rappresenta un importante passo strategico verso la crescita delle masse gestite e lo sviluppo dell’offerta assicurativa di risparmio e investimento a disposizione dei private banker della Banca, in linea con le esigenze di una clientela sempre più evoluta. Attraverso questa collaborazione, CNP Vita Assicura e Banca Patrimoni Sella & C. consolidano una relazione basata su valori condivisi, fiducia reciproca e un impegno di lungo termine ad investire su soluzioni sempre più innovative e personalizzate, supportando i clienti nella realizzazione dei loro progetti di vita.