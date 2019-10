Chi paga il conto della liquidità?

In merito alla notizia dell’AD Mustier il quale suggerisce di trasferire i costi ai clienti per convivere con i tassi negativi, un nostro lettore, Matteo Giovagnoni, ha voluto condividere pubblicamente la sua “lettura” a riguardo e le modalità per poter salvaguardare i propri investimenti.

Tassi negativi e banche

Oggi, ed ormai da tempo, per le banche detenere liquidità è un peso, anzi un costo. I tempi degli interessi sulla liquidità per i clienti sono ormai un miraggio così come, quasi, dei conti depositi. Ed ecco il primo shock per il risparmiatore italiano, in Europa già alcune banche fanno pagare una commissione per la liquidità in conto.

Dieci giorni fa, la notizia sui costi applicati in Svizzera da rinomate banche:

💸 Credit Suisse comincerà ad applicare tassi negativi (-0,4%) sui c/c dei wealthy anche su depositi in CHF sulla quota eccedente l’equivalente di un milione di euro

💸 UBS applicherà tassi negativi sui depositi in CHF sulla quota eccedente i 2 milioni di euro

💸 UBS applicherà una fee dello 0,6% sui conti in euro per la quota eccedente i 500 mila euro

La banca è una azienda, lo è sempre stata e come tale ha esigenze di bilancio. Prima l’italiano entrerà in questa ottica e meglio riuscirà a digerire la notizia di oggi:

https://www.wallstreetitalia.com/la-proposta-di-mustier-unicredit-tassi-negativi-vanno-trasferiti-ai-correntisti/

L’amministratore delegato di Unicredit Jean Pierre Mustier, in qualità di presidente dell’EBF, l’ABI delle banche europee, ha affermato ieri che per garantire “la massima efficienza” alla politica monetaria della BCE:

Sarebbe estremamente importante che i tassi negativi non si fermassero nei bilanci bancari. È importante che la BCE dica alle banche: per favore passate i tassi negativi ai vostri clienti” ha spiegato Mustier “proteggendo naturalmente i piccoli clienti con depositi inferiori ai 100 mila euro.

L’Italia nuota in un oceano di liquidità parcheggiata sui conti pari a circa 1.400 miliardi, un malcostume che potrebbe iniziare a costare caro, insomma. La liquidità è fondamentale in ogni pianificazione finanziaria, ma in una quota giusta. INVESTIRE TUTTO È SBAGLIATO MA DIVENTERÀ ANCORA DI PIÙ INSENSATO INVESTIRE TROPPO POCO.

Come può, l’INVESTITORE, farsi trovare pronto?

Prima di tutto, comprendendo il contesto, sapere e conoscere la realtà finanziaria attuale permette di valutare meglio anche i propri investimenti

Tenendo la giusta liquidità sul conto, 3/5 mensilità bastano per far fronte alle esigenze di cassa anche per molto tempo

PIANIFICANDO la propria vita finanziaria con criterio. Valutate ad esempio: Liquidità, Fondo imprevisti, Fondo pensione.

Un piano che potrebbe vedere modifiche in base alle esigenze personali, ai sogni da volere perseguire. Quel che è certo è che un intero patrimonio non si può investire del tutto. È buona cosa lasciare sempre un 20% di cash dedicato agli investimenti per mediazioni e aggiustamenti di circostanza.