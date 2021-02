Charles de Vilmorin è il nuovo direttore artistico di Rochas

La prima collezione del designer per la Maison francese sarà quella della primavera-estate 2022

La Maison francese Rochas nomina il suo nuovo direttore creativo: è il giovanissimo Charles de Vilmorin.

Di soli 24 anni, de Vilmorin si è diplomato presso la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne nel luglio 2019. La prima collezione del marchio che porta il suo nome, presentata nell’aprile del 2020 in piena pandemia mondiale, è un vero e proprio inno all’amore e alla tolleranza.

Charles de Vilmorin

La sua visione spontanea del design e il suo amore per il colore gli hanno consentito di immaginare un guardaroba dove le emozioni sono le vere protagoniste. Uno spirito romantico, proprio come quello della Maison Rochas che, con grande allure parigina, da sempre veste le donne con un tocco di poesia e sofisticatezza. La prima collezione di Charles de Vilmorin per Rochas sarà quella della primavera-estate 2022.

“Con grande onore entro a far parte della Maison Rochas in qualità di Direttore Artistico. Rochas è un marchio che occupa un posto speciale nel mio cuore per via delle mie radici familiari e della sua tradizione così ricca e colma di ispirazione. Non vedo l’ora di dare il mio tocco personale e reinterpretare i codici di questa splendida Maison”, ha commentato il designer.