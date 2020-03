Certificates Room: il coronavirus colpisce i mercati. Come difendersi?

Questa sera, mercoledì 11 marzo alle 17.30 puntata speciale di Certificates Room dedicata alla delicata situazione di mercato. Ospiti della puntata Eugenio Sartorelli, Analista di mercato e membro del comitato scientifico SIAT, e Marco Medici, specialista prodotto di BNP Paribas.

Eugenio Sartorelli farà il punto sui mercati spiegandoci quali sono gli scenari più probabili medio periodo e quali possono essere i titoli da monitorare in questo frangente.

Con Marco Medici invece vedremo come i certificati a Leva e d’Investimento ci posso aiutare a gestire la complessa situazione di mercato. Il tutto come sempre accompagnato da casi pratici.

https://youtu.be/Rz2NO6lLc8E