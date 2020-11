Certificates Room: costruire portafogli a premi periodici con i certificati

Martedì 17 novembre alle 18.00 si terrà una puntata speciale di Certificates Room, il format ideato da Wall Street Italia appositamente per il mondo della consulenza finanziaria e pensato per guidare consulenti e investitori alla conoscenza ed utilizzo dei Certificate. Per iscriversi al webinar visita il link.

Novembre si sta caratterizzando come un mese ricco di eventi catalizzatori per il mercato: dalle elezioni americane, ai lockdown europei. Il webinar sarà l’occasione per capire con gli esperti di settore quali sono le prospettive del mercato nel breve e medio termine ed approfondire come strutturare un portafoglio a cedola con i certificati d’investimento, aiutando il consulente e l’investitore a raggiungere i propri obiettivi finanziari.

Ospiti della puntata Leopoldo Gasbarro, Direttore Responsabile del Wall Street Italia, Giovanni Cuniberti, Responsabile Consulenza Fee Only Gamma Capital Markets, Bernardo Calini, Consulente Finanziario presso Gamma Capital Markets e Luca Comunian, Head of Marketing, Distribution Business di BNP Paribas.

Moderatore: Michele Fanigliulo, Ufficio Studi Wall Street Italia.

Il Webinar sarà dunque l’occasione per affrontare diverse tematiche sia educational che pratiche sul mondo dei Certificate:

• Il ruolo della consulenza finanziaria nell’attuale scenario di mercato: a cura di Leopoldo Gasbarro;

• Le best practices con i certificati: l’importanza della cedola e l’esperienza diretta del consulente finanziario Bernardo Calini;

• Come costruire un portafoglio cedolare con i certificati: a cura di Giovanni Cuniberti;

• Novità e opportunità sui certificati BNP Paribas: a cura di Luca Comunian.