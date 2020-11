Certificates Room: costruire portafogli a premi periodici con i certificati

Mancano pochi giorni all’evento Wall Street Italia dedicato al mondo degli investimenti e dei certificati: iscriviti subito al link.

Il webinar Certificates Room, frutto della collaborazione tra WSI, Gamma Capital Markets e BNP Paribas si terrà martedì 17 novembre alle ore 18.00.

Temi trattati

Novembre si sta caratterizzando come un mese ricco di eventi catalizzatori per il mercato: dalle elezioni americane, ai lockdown europei. Il webinar sarà l’occasione per capire con gli esperti di settore quali sono le prospettive del mercato nel breve e medio termine ed approfondire come strutturare un portafoglio a cedola con i certificati d’investimento, aiutando il consulente e l’investitore a raggiungere i propri obiettivi finanziari.

Ospiti e programma

Ospiti della puntata Leopoldo Gasbarro, Direttore Responsabile del Wall Street Italia, Giovanni Cuniberti, Responsabile Consulenza Fee Only Gamma Capital Markets, Bernardo Calini, Consulente Finanziario presso Gamma Capital Markets e Luca Comunian, Head of Marketing, Distribution Business di BNP Paribas.

Moderatore: Michele Fanigliulo, Ufficio Studi Wall Street Italia.

Il Webinar sarà dunque l’occasione per affrontare diverse tematiche sia educational che pratiche sul mondo dei Certificate:

• Il ruolo della consulenza finanziaria nell’attuale scenario di mercato: a cura di Leopoldo Gasbarro;

• Le best practices con i certificati: l’importanza della cedola e l’esperienza diretta del consulente finanziario Bernardo Calini;

• Come costruire un portafoglio cedolare con i certificati: a cura di Giovanni Cuniberti;

• Novità sui certificati BNP Paribas: a cura di Luca Comunian.