Certificates Room: come selezionare i certificati in modo efficace. Dalla teoria alla pratica

Mercoledì 16 dicembre alle ore 17.00 andrà in onda la nuova puntata di Certificates Room, format interamente dedicato al mondo dei certificati. Ospiti della puntata saranno Raffaele Settimio e Michela Marinucci, entrambi consulenti finanziari presso Allianz Bank Financial Advisors.

La puntata sarà l’occasione per scoprire come selezionare in modo efficace i certificati d’investimento. I due consulenti ci spiegheranno come scegliere questi prodotti in funzione delle necessità dell’investitore e ci mostreranno dei casi pratici frutto della loro pluriennale esperienza.

Conduce Michele Fanigliulo, analista finanziario socio AIAF e analista tecnico socio professional SIAT.

