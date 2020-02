Cashback, come evitare brutte sorprese

Sempre più popolare in Italia il cashback, sistema grazie al quale gli utenti registrati possono guadagnare in base agli acquisti effettuati, non è tuttavia esente da problemi. Il normale funzionamento prevede che l’utente, deciso ad acquistare un determinato bene, si reca in un negozio (fisico o online) convenzionato per godere dei benefici economici previsti.

In un primo momento, tramite apposita card, pagherà la merce a prezzo pieno. Successivamente riceverà un bonifico o un accredito pari a una parte della commissione corrisposta. Fin qui è tutto legale.

Attenzione però alle brutte sorprese. In passato per alcuni consumatori italiani, che si sono fatti allettare dai risparmi del cashback, non sono mancate spiacevoli sorprese. Come è successo nel caso di Lyoness Italia srl sanzionata, un anno fa circa, dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con una multa per 3,2 milioni di euro perché aveva dato vita a un sistema piramidale, vietato per legge, in cui i primi fondatori della comunità si erano arricchiti con somme importanti, mentre i nuovi arrivati investivano somme anche di rilievo, ma senza riuscire a recuperarle e tanto meno a guadagnare.

Lyoness utilizzava la formula di acquisto di beni con cashback, ovvero con la restituzione di una percentuale del denaro speso presso gli esercenti convenzionati, e il suo sistema di promozione si basava sul reclutare un numero elevato di consumatori ai quali era richiesto di assumere la veste di “incaricato alle vendite” e di pagare una fee di ingresso di 2.400 euro.

Si accedeva così al primo livello commissionale e iniziava la “carriera” come Lyconet Premium Marketer. Successivamente, era necessario reclutare altri consumatori, nonché effettuare ulteriori versamenti per confermare e progredire nella “carriera”.

A gennaio del 2019 l’Agcm dopo un procedimento istruttorio aveva concluso che: