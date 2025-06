Cartolarizzazioni, investimenti strategici nel real estate

Nel contesto attuale, caratterizzato da un rinnovato interesse per l’economia reale e da una crescente esigenza di interventi sull’edilizia abitativa (soprattutto per i giovani), sulle infrastrutture digitali ed energetiche, così come sugli impianti sportivi, la cartolarizzazione immobiliare è considerata a pieno titolo come uno degli strumenti introdotti dal legislatore più rilevanti per convogliare capitali (domestici ed esteri) al servizio di progetti strategici per il Paese.

L’assist dalle normative.

L’evoluzione normativa italiana ha reso la cartolarizzazione – in particolare quella immobiliare, introdotta con la Legge di Bilancio 2019 – uno strumento di investimento flessibile ed efficiente.

Tali operazioni permettono di trasformare asset illiquidi, come immobili o diritti reali, in strumenti finanziari sottoscrivibili da investitori professionali, con il beneficio della segregazione patrimoniale ex lege a tutela dei sottoscrittori, agevolando così l’accesso al funding da parte degli operatori.

Oggi, questo strumento può innanzitutto sostenere operazioni di rigenerazione urbana su larga scala – come nel caso di Roma – e finanziare il social housing anche in modalità rent-to-buy, offrendo risposte concrete e fattive all’emergenza abitativa.

Il suo potenziale si estende altresì a settori strategici quali lo sport, con operazioni su impianti sportivi multifunzionali, nonchè nell’ambito del supporto della transizione digitale mediante la realizzazione di data center e infrastrutture energetiche rinnovabili.

Tra flessibilità e innovazione.

La cartolarizzazione immobiliare si distingue per l’elevata flessibilità, che la rende adatta a una vasta gamma di operatori.

Consente infatti di attrarre capitali da investitori istituzionali (tra cui banche italiane) e operatori di private credit, anche in forma congiunta, grazie alla possibilità di strutturare livelli di rischio e rendimento differenziati.

Questo approccio “tailor made” consente di costruire operazioni su misura, in linea con il profilo di rischio-rendimento di ciascuno degli investitori coinvolti.

Un ulteriore punto di forza è il controllo diretto che la struttura consente agli investitori, i quali possono intervenire nella gestione degli asset, garantendo la trasparenza, la governance attiva e la tracciabilità dei flussi.

Elementi che rispondono pienamente alla crescente richiesta di strumenti finanziari capaci di coniugare al contempo rendimento, sicurezza e impatto.

Lo strumento si presta inoltre alla creazione di vere e proprie piattaforme di investimento, in particolare da parte di fondi specializzati (anche con il supporto di banche finanziatrici), su asset class mirate, anche connesse a processi di rigenerazione e coesione sociale: dal residenziale alla logistica, passando per hotellerie, student housing e, sempre più, comparti ad alto contenuto strategico come i data center o infrastrutture sportive.

La crescita del segmento.

Dal 2019 ad oggi, la cartolarizzazione immobiliare ha visto un crescente consolidamento soprattutto sul mercato dello sviluppo residenziale, della logistica e dell’hotellerie, risultando centrale in operazioni complesse e multi-attore.

Ora è il momento di estenderne l’uso anche a segmenti ancora poco esplorati, come il sociale, lo sport e l’infrastrutturale, sfruttandone appieno tutti i vantaggi legali e operativi.

Con protezione giuridica rafforzata, possibilità di governance su misura e ampia personalizzazione strutturale, le cartolarizzazioni rappresentano uno strumento evoluto per mobilitare risorse private verso progetti di sviluppo sostenibile, con ricadute concrete per il territorio e l’economia nazionale.

Un’opportunità concreta, già normativamente abilitata, che attende solo una maggiore diffusione operativa da parte degli attori di mercato per esprimerne appieno il potenziale sistemico.

