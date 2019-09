Candriam si rafforza in Italia con un nuovo relationship manager

Un nuovo ingresso in Candriam, gestore specializzato nella gestione patrimoniale con circa 125 miliardi di euro di asset in gestione. Stefano Magnani assume l’incarico di relationship manager e si occuperà dello sviluppo e della gestione dei rapporti con i partner nella distribuzione. Riporterà al responsabile del ramo italiano di Candriam, Matthieu David, il quale da aprile ha anche assunto il ruolo di global head of Financial indistutions and partnerships.

Magnani ha alle spalle una già consistente esperienza nel segmento della distribuzione, maturata ricoprendo diversi incarichi in realtà di primo piano, a cominciare da Anima Sgr. In precedenza è stato in Pioneer Investment Management e in Equa AM Sim.

“L’ingresso di Stefano rafforza ulteriormente la versatilità del nostro team. In Candriam, infatti, puntiamo ad avvalerci di professionisti con profili polivalenti e competenze diversificate. Esperienze maturate svolgendo mansioni diverse – infatti – aiutano a formare professionisti aperti all’innovazione, al cambiamento e alla personalizzazione, sia degli approcci che dei servizi. Nel contesto altamente competitivo nel quale ci muoviamo, queste competenze sono preziose, perchè possono contribuire a soddisfare in modo trasversale le esigenze specifiche di ogni singolo cliente, anche attraverso un’offerta altamente personalizzata, puntuale e ad elevato valore aggiunto”

ha commentato Matthieu David.