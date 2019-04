CANDRIAM, cresce la responsabilità di Matthieu David

CANDRIAM annuncia che Matthieu David (nella foto), già head of italian branch, assume anche il ruolo di global head of financial institutions and partnerships. “CANDRIAM – spiega David – ha dimostrato di essere in grado di sviluppare relazioni solide con i clienti e di saperle coltivarle nel lungo termine, un requisito fondamentale nell’attuale mercato della distribuzione. I nostri punti di forza, tra cui il supporto della casa madre New York Life, società non quotata con rating tripla A, il nostro approccio personalizzato a lungo termine e la capacità di sviluppare offerte altamente competitive, in particolare nell’ambito di prodotti ESG, ci permettono di soddisfare le esigenze specifiche delle maggiori Istituzioni Finanziarie Globali nell’attuale contesto di mercato e, allo stesso tempo, di instaurare partnership a livello locale”.

In questa nuova funzione appena creata, Matthieu David coordinerà lo sviluppo delle attività di distribuzione con le Istituzioni Finanziarie Globali (Global Financial Institutions – GFI) in tutti i Paesi in cui opera CANDRIAM, dall’Europa al Nord America passando per l’Asia, al fine di ampliare il numero di partnership con realtà bancarie, assicurative e distributive di primo piano e dalla forte impronta internazionale. Matthieu David continuerà a essere responsabile dello sviluppo del business di CANDRIAM in Italia che, negli ultimi cinque anni, ha visto crescere gli AuM di oltre il 207%, superando così la soglia dei 7 miliardi di euro.

Renato Guerriero, global head of distribution di CANDRIAM, ha dichiarato: “Le Istituzioni Finanziarie Globali e le Partnership Locali sono due livelli essenziali di una strategia di sviluppo solida ed efficiente per gli asset manager. Le organizzazioni che rientrano in queste categorie presentano spesso strutture complesse e diversificate, oltre ad avere esigenze molto specifiche. Il nostro obiettivo consiste nel soddisfare questi bisogni nel modo più efficace possibile, facendo in modo che le interazioni e le discussioni a tutti i livelli di relazione siano flessibili e, allo stesso tempo, coordinate e metodiche. Matthieu ha apportato un notevole contributo allo sviluppo della branch italiana di CANDRIAM e siamo convinti che, dall’alto della vasta esperienza maturata in questo mercato così competitivo, saprà farsi valere anche in questo nuovo ruolo di portata più ampia”.