Buffett scarica Pfizer, riduce la quota in Apple. E punta forte su Verizon e Chevron

Warren Buffett rimodula il suo portafoglio di partecipazioni detenuto, attraverso la sua holding Berkshire Hathaway, nella grande industria americana E, a sorpresa, si scopre che il finanziere Usa ha ridotto la sua presenza in Apple ed esce da Pfizer. Una decisione che non solo ha avuto riflessi sulle contrattazioni in Borsa di ieri, ma ha anche subito attirato l’attenzione, visto che si tratta di due tra le società più capitalizzate e discusse al momento.

Ad accedere i riflettori le strategie di portafoglio del finanziere americano, che investe tramite la sua holding Berkshire Hathaway, sono in sono i documenti depositati presso il regolatore statunitense, analizzati dal giornale americano Barron’s.

Buffett: i nuovi investimenti

Se da un lato Buffett ha alleggerito le posizioni in Apple e Pfizer, dall’altro ha aperto diverse posizioni azionarie all’interno del settore delle biotecnologie. E non solo. Ma entriamo nel dettaglio delle ultime mosse.

28,7 milioni di azioni (28,1%) di Merck & Co (società farmaceutica)

(società farmaceutica) 25,5 milioni di azioni (20%) di AbbVie (biofarmaceutico)

(biofarmaceutico) 33,3 milioni di azioni (11,2%) di Bristol-Myers Squibb (azienda farmaceutica)

(azienda farmaceutica) 33,5 milioni di azioni (34,3%) di Kroger (catena di negozi al dettaglio)

(catena di negozi al dettaglio) 5,2 milioni di azioni (1,36%) di T-Mobile US (tlc)

(tlc) 146,7 milioni di azioni di Verizon (tlc)

(tlc) 48,5 milioni di azioni di Chevron (azienda petrolifera)

Le quote vendute