Corsa contro il tempo per evitare no-deal, oggi terzo voto per intesa May

Giornata cruciale per la Brexit, mentre sale il rischio che nelle lunghe trattative per il divorzio di Londra dall’Ue prevalga l’opzione no deal evocata ieri dal responsabile Ue per i negoziati su Brexit, Michel Barnier, . Nel giorno inizialmente designato per il divorzio del Regno Unito dall’Unione europea, il Parlamento britannico voterà per la terza volta l’accordo raggiunto dalla premier Theresa May con l’Ue.

Ieri lo speaker della camera dei comuni, John Bercow, ha dato il via libera al terzo tentativo di ratifica dell’accordo, riconoscendo la mozione presentata dal governo Tory come “sostanzialmente diversa” rispetto al testo bocciato due volte in precedenza dal Parlamento. La Camera dei Comuni britannica dibatterà e voterà oggi una mozione che riguarda soltanto l’accordo per l’uscita del Regno Unito dall’Ue e non l’annessa dichiarazione politica sulle relazioni future.

Nelle due occasioni precedenti, l’accordo era stato presentato in un “pacchetto” unico insieme alla dichiarazione politica sulle relazioni future. Ora scindendolo, il governo ha presentato una mozione che è diversa da quelle già votate e che risponde al test indicato dallo speaker della Camera John Bercow.

La votazione odierna oltre che essere in linea con le richieste dello Speaker, è conforme anche ai termini del consiglio europeo che ha concesso al Regno Unito un’estensione al 22 maggio a condizione che venga approvato dal Parlamento l’accordo di separazione.

Nel suo statement, il presidente Donald Tusk non aveva fatto menzione anche della dichiarazione politica ed è proprio questo spiraglio che il governo di Londra cerca ora di sfruttare. Il voto è in programma domani alle 14.30 ora di Londra, le 15.30 in Italia.