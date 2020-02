Borse, sale tensione per coronavirus. Forte calo per futures sul Dow

Si fa sempre più alta la tensione sui mercati azionari, mentre aumenta il numero di casi di coronavirus al di fuori della Cina.

Dopo il calo di venerdì, si attende un nuovo avvio in calo per il Dow Jones Industrial Average, che in mattinata perde circa di 380,41. Anche i futures S&P 500 e Nasdaq hanno indicano un avvio di contrattazioni in territorio negativo..

Gli investitori continuano a seguire gli sviluppi sull’epidemia di coronavirus che è stata segnalata per la prima volta in Cina, ma si è diffusa rapidamente in altri paesi, in particolare la Corea del Sud e l’Italia, che ha registrato un picco nel numero di casi confermati negli ultimi giorni.

Ieri Seoul ha alzato il suo allarme coronavirus al “livello più alto” con gli ultimi numeri che portano a oltre 750 i contagiati, rendendo la Corea del Sud il paese con il maggior numero di casi al di fuori della Cina continentale. Nel frattempo, al di fuori dell’Asia, finora l’Italia è stato il paese più colpito, con oltre 130 casi segnalati e tre morti.

“Sono giunto alla conclusione che i mercati azionari, i mercati azionari globali, debbano riclassificare il prezzo per tenere conto o attualizzare completamente il drammatico impatto economico che tutto ciò avrà”, ha detto Jonathan Pain, autore di The Pain Report, in un’interista alla CNBC lunedì mattina in Asia. ” Mi aspetto una correzione del 20 al 25% nel prossimo mese o giù di lì.”