Si chiude in ribasso l’ultima seduta della settimana: in rosso tutte le principali piazze europee, a partire da Milano, in calo dello 0,81% a 19.726,65 punti.

E’ andata ancora peggio a Londra, con il Ftse 100 in ribasso dell’-1,53% e a Parigi, con il Cac 40 giù dell’1,07%. Francoforte ha ceduto, infine lo 0,81%.