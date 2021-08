Bonus cultura 18enni: in scadenza il termine per la richiesta

E’ giunta alla quinta edizione il bonus cultura, l’iniziativa lanciata per la prima volta nel 2016 e c’è tempo fino a domani, martedì 31 agosto 2021 per richiederlo. Andiamo nei dettagli per scoprire di cosa si tratta e chi può chiederlo e come.

Bonus cultura 2021: cos’è

Il bonus cultura anche detto bonus cultura 18app è un’iniziativa dedicata a promuovere la cultura fra i giovani: un buono di 500€ da spendere in cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, visite a monumenti e parchi archeologici, teatro e danza, prodotti dell’editoria audiovisiva, corsi di musica, corsi di teatro e corsi di lingua straniera, nonché abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.

Chi sono i beneficiari e cosa si può acquistare

L’iniziativa è dedicata ai ragazzi nati nel 2002. In particolare possono usufruire del Bonus Cultura 18app tutti i ragazzi che abbiano compiuto 18 anni nel 2020 purché siano residenti in Italia o in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità

Così se hai compiuto 18 anni nel 2020, hai tempo fino al 31 agosto 2021 per registrarti sul sito www.18app.italia.it.

Cosa si può acquistare con il Bonus Cultura 18app? Una volta registrati è possibile acquistare entro il 28 febbraio 2022, beni per un totale di 500€, esclusivamente riconducibili ai seguenti ambiti:

a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo (per “spettacoli dal vivo” si intendono produzioni di musica, danza, teatro, circhi e spettacoli viaggianti. Gli spettacoli di musica non includono eventi da ballo);

b) libri (inclusi audiolibri e libri elettronici, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione);

c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

d) musica registrata (cd, dvd musicali, dischi in vinile e musica online, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione);

e) corsi di musica;

f) corsi di teatro;

g) corsi di lingua straniera;

h) prodotti dell’editoria audiovisiva (singole opere audiovisive, distribuite su supporto fisico o in formato digitale, con esclusione di supporti hardware di qualsiasi natura atti alla riproduzione.

i) abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.

I negozi in cui si può spendere il buono sono sia fisici che online.

Come funziona il bonus cultura 18app

Il bonus si richiede solo in modalità telematica entro il 31 Agosto 2021, registrandosi con le proprie credenziali SPID sul portale 18app. Il sito è accessibile da tutti i dispositivi (PC, tablet, smartphone). Per ottenere il bonus è necessario registrarsi sulla piattaforma ufficiale “18app”, attraverso l’utilizzo dell’identità digitale attribuita all’utente a seguito del perfezionamento di un contratto con uno dei fornitori di identità digitali aderenti al Sistema pubblico di identità digitale [SPID].

In seguito alla registrazione sull’app18, vengono generati dei buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati all’acquisto di uno dei beni o servizi consentiti. Ciascun buono è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal beneficiario registrato. Può essere stampato oppure salvato in formato pdf o immagine sui propri dispositivi.

Tempi e scadenze

Per i nati nel 2002 il Bonus Cultura è spendibile fino al 28 febbraio 2022. Cosa succede se l’acquisto supera i 500€? Si potrà usufruire del valore del proprio Bonus Cultura fino ad esaurirlo completamente e aggiungere in contanti (o con altro metodo di pagamento accettato dall’esercente) la parte rimanente per effettuare l’acquisto.