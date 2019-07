BNY Mellon, Stefania Paolo nominata responsabile per l’Italia

BNY Mellon Investment Management ha annunciato la nomina di Stefania Paolo (nella foto) come country head per l’Italia e risponderà a Hilary Lopez, head of european intermediary distribution della società.

Nel suo nuovo ruolo, Stefania Paolo sarà responsabile delle strategie di business e di distribuzione dei fondi comuni targati Mellon in Italia a favore di intermediari finanziari, investitori individuali e istituzionali. Si concentrerà sull’offerta delle soluzioni delle società di investimento di BNY Mellon Investment Management, che includono Insight Investment, Newton Investment Management, Mellon Investments Corporation, Walter Scott & Partners e Alcentra.

Stefania è entrata in BNY Mellon IM nel 2011 come head of retail sales and marketing e ha poi ricoperto il ruolo di head of sales per l’Italia.

Nell’arco di oltre 20 anni di carriera, Stefania ha lavorato per varie aziende multinazionali in ruoli senior nell’ambito delle vendite e del marketing. Ha conseguito una laurea in discipline economiche e sociali presso l’università Bocconi di Milano.

Hilary Lopez ha commentato così la nomina di Stefania: