Black Friday: acquisti in crescita nei negozi fisici. Articoli di elettronica i preferiti dagli italiani

Si avvicina il Black Friday 2019, in calendario il prossimo 29 novembre, il “Venerdì Nero” che inaugura il periodo dello shopping natalizio all’indomani della Festa del Ringraziamento americana e che ha preso sempre più piede in tutto il mondo, Italia compresa.

Stocard, App Wallet leader in Italia ed in Europa grazie a 45 milioni di utenti, ha realizzato un’analisi sul comportamento di acquisto dei consumatori italiani nei negozi (non online) durante il Venerdì Nero 2016, 2017 e 2018.

L’analisi considera il numero di persone coinvolte, acquisti, settori maggiormente attivi ed orari di punta durante il Black Friday 2016, 2017 e 2018, osservazione fatta paragonando il numero di acquisti del weekend del Black Friday con il trend di acquisti delle 6 settimane precedenti.

Black Friday: trend in crescita in Italia, boom per i prodotto di elettronica

Ebbene dall’analisi è emersa una crescita di acquisti costante rispetto al trend annuo di acquisti. Nel dettaglio si registra una crescita pari a +12.3% nel 2016, +15.2% nel 2017 e +16.8% nel 2018 dei consumatori che hanno acquistato nel venerdì nero dello shopping.

I risultati mostrano anche una crescita del 13.8% nel 2016, 17.5% nel 2017 e +20.9% del 2018 per quanto riguarda gli eventi di acquisto.

Tra le tipologie di prodotto è boom per gli acquisti di articoli di elettronica che registrano un +50% nel 2016 e +106,8% nel 2018 rispetto alla media annua, posizionandosi costantemente in vetta alle preferenza degli italiani, oltre ad una crescita generalizzata che impatta positivamente i settori retail più importanti.