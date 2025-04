Bill Gates lascerà in eredità ai figli una piccolissima parte della sua fortuna

E’ uno degli uomini più ricchi del mondo, famoso filantropo e sostenitore di diverse iniziative benefiche e lascerà in eredità ai suoi figli una piccolissima parte della sua immensa fortuna.

Parliamo di Bill Gates, il fondatore di Microsoft, ha recentemente rivelato al podcaster indiano Raj Shamani che i suoi tre figli – Jennifer, 28 anni, Rory, 25 anni, e Phoebe, 22 anni – erediteranno “meno dell’1%” del suo insondabile patrimonio alla sua morte.

Secondo Forbes, il cofondatore di Microsoft ha un patrimonio netto attuale di 101,2 miliardi di dollari, e l’1% di questa cifra corrisponde all’incirca a un miliardo di dollari. Il 69enne Bill ha fondato la Bill and Melinda Gates Foundation, la più grande organizzazione privata di beneficenza al mondo, con l’allora moglie Melinda Gates, nel 2000. Dopo il divorzio, avvenuto nel 2021, la fondazione è stata rinominata Gates Foundation e Bill ne ha assunto la presidenza esclusiva.

Durante il podcast, Shamani ha chiesto a Gates quale sia, secondo lui, la “giusta mentalità” che i genitori devono avere quando si tratta di eredità. “Penso che ognuno possa decidere in merito”, ha risposto l’esperto di programmazione informatica.

Nel mio caso, i miei figli hanno ricevuto un’educazione e un’istruzione eccellenti, ma riceveranno meno dell’1% del patrimonio totale perché ho deciso che non sarebbe stato un favore per loro. Non è una dinastia. Non chiedo loro di dirigere Microsoft. “Voglio dare loro la possibilità di avere i propri guadagni e il proprio successo, di essere significativi e di non essere messi in ombra dall’incredibile fortuna e dalla buona sorte che ho avuto io”.