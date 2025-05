Bill Gates donerà 200 miliardi e chiuderà la sua fondazione entro il 2045

Dopo aver annunciato poco tempo fa che donerà ai sui tre figli una piccolissima parte della sua immensa fortuna, torna nuovamente a far parlare di sé per le sue dichiarazioni.

Parliamo di Bill Gates, cofondatore di Microsoft e tra gli uomini più ricchi del pianeta, che ha annunciato l’intenzione di devolvere “praticamente tutto” il suo patrimonio nei prossimi vent’anni.

Da qui al 2045 Gates chiuderà la sua Fondazione e destinerà 200 miliardi di dollari alle popolazioni più povere del mondo.

Il piano di Bill Gates

Gates ha fissato un termine ben preciso per il suo piano: il 31 dicembre 2045. Entro quella data, la Bill & Melinda Gates Foundation sarà definitivamente chiusa, dopo aver portato avanti per oltre quattro decenni un lavoro filantropico monumentale. Nei suoi primi 25 anni di attività, la fondazione ha già donato più di 100 miliardi di dollari e ora si pone l’ambizioso obiettivo di raddoppiare la cifra nel tempo restante.

Cosa ha ispirato il fondatore di Microsoft

In un post pubblicato sul sito ufficiale della fondazione, Gates ha raccontato di aver maturato questa decisione dopo aver letto numerosi libri, tra cui un saggio del 1889 scritto da Andrew Carnegie: Il Vangelo della ricchezza. Un testo che, all’epoca, promuoveva l’idea rivoluzionaria che i più abbienti hanno la responsabilità morale di restituire le loro risorse alla società. “Ha gettato le basi per la filantropia come la conosciamo oggi”, ha commentato Gates.

Nel suo annuncio, Gates ha evidenziato le priorità della fondazione per i prossimi anni: prevenzione della mortalità infantile e materna, eradicazione di malattie come polio, malaria e morbillo, e riduzione della povertà estrema. Una presa di posizione anche politica, con una velata critica all’ex presidente Donald Trump e ad altri governi occidentali, tra cui Regno Unito e Francia, per i tagli agli aiuti internazionali.

Gates: “Non voglio morire ricco”

Gates ha sottolineato come, nonostante le risorse enormi della sua fondazione, i progressi nella salute globale e nella lotta alla povertà non sarebbero possibili senza il contributo dei governi. “Non è chiaro se i Paesi più ricchi del mondo continueranno a sostenere le popolazioni più povere”, ha dichiarato con preoccupazione.

Il miliardario 69enne ha chiarito le sue intenzioni anche sul piano personale: “La gente dirà molte cose su di me quando morirò, ma sono determinato a non far sì che dicano: ‘È morto ricco’”. Un’affermazione che rafforza la sua convinzione che la ricchezza debba essere uno strumento al servizio degli altri, non un fine.

Gates ha ricordato le origini della sua avventura: “Ho fatto molta strada da quando ero solo un ragazzino che avviava una società di software con un amico delle scuole medie”. Da allora, il percorso lo ha portato a fondare, insieme all’allora moglie Melinda French Gates e con il sostegno di Warren Buffett, una delle organizzazioni filantropiche più influenti del mondo.