“Bank to the Future”: le prime due giornate del congresso Fabi in diretta su Wall Street Italia

Dal 26 al 30 maggio, il suggestivo Palazzo del Ghiaccio di Milano sarà il cuore pulsante della riflessione sul futuro del settore bancario italiano. Bank to the Future, evento organizzato dal sindacato dei bancari Fabi, metterà a confronto tutti i top manager delle principali banche italiane e il direttore di Wall Street Italia, Leopoldo Gasbarro.

Le prime due giornate saranno trasmesse in diretta streaming sul sito di Wall Street Italia, per consentire a tutti di seguire i dibattiti in tempo reale.

Bank of the Future: il programma delle prime due giornate

L’appuntamento si articola in due eventi fondamentali per il mondo del credito: il 129° Consiglio nazionale e la 12ª Conferenza d’organizzazione della Fabi. Un’occasione cruciale per affrontare i cambiamenti in atto nel settore bancario, tra innovazione, fusioni e nuove sfide economiche e occupazionali.

Lunedì 26 maggio

10:30 – Registrazione e apertura sala

12:00 – Accredito ospiti e giornalisti

13:00 – Apertura lavori con la relazione introduttiva di Lando Maria Sileoni, segretario generale Fabi

14:15 – Tavola rotonda: Regole comuni per le banche nell’Unione Europea

Con Antonio Patuelli (Abi), giornalisti di Rai, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore

Modera Jole Saggese (Class Cnbc)

Con Carlo Messina (Intesa Sanpaolo), e giornalisti di Il Giornale, La Stampa, Il Sole 24 Ore

Modera Sebastiano Barisoni (Radio 24)

Con Carlo Cimbri (Unipol), Daniele Capezzone (Libero)

Modera Francesco Vecchi (Canale 5)

Con Giuseppe Castagna (Banco BPM)

Modera Giuseppe De Filippi (TG5)

Con Luigi Lovaglio (MPS)

Modera ancora Giuseppe De Filippi

Con Elena Goitini (BNL BNP Paribas)

Modera Andrea Pancani (TG La7)

Martedì 27 maggio

09:00 – Apertura sala

09:15 – Panel: Governare la trasformazione: il ruolo dei grandi gruppi bancari

Con Andrea Orcel (Unicredit)

Modera Giuseppe De Filippi

Con Gianni Franco Papa (BPER)

Modera Frediano Finucci (TG La7)

Con Giampiero Maioli (Crédit Agricole Italia)

Modera Frediano Finucci

Con Francesco Minotti (Mediocredito Centrale), Leopoldo Gasbarro (Wall Street Italia)

Modera Federico De Rosa (Corriere della Sera)

Con Matteo Spanò (Federcasse)

Modera Federico De Rosa

13:15 – Pausa pranzo

A seguire: Dibattito e approvazione della mozione finale del 129° Consiglio nazionale

“Bank to the Future”: tra consapevolezza e visione

Il titolo dell’evento, Bank to the Future, è un omaggio al film cult degli anni ’80 Ritorno al Futuro, ma rappresenta anche una dichiarazione d’intenti: affrontare il presente con lucidità e immaginare il domani con coraggio. In un momento in cui la digitalizzazione avanza rapidamente, l’intelligenza artificiale entra nei processi decisionali e la BCE impone nuove rotte, è il momento di fermarsi a riflettere.

Le operazioni di fusione tra istituti, la riorganizzazione del lavoro bancario e le trasformazioni del modello di business pongono nuove domande su occupazione, tutele e sviluppo.

