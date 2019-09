Banche: millennials sono le vittime predilette dai truffatori

Nonostante siano i più “smanettoni” con le nuove tecnologie, i millennials sono le vittime più frequentemente colpite da truffe bancarie on line. Lo rivela un rapporto della britannica Lloyds Bank, secondo cui nel Regno Unito i soggetti di età compresa tra i 18 e i 34 anni perdono in media 2.630 sterline a causa di frodi realizzate da delinquenti che impersonano il personale bancario, la polizia o personale delll’HM Revenue and Customs, la nostra Agenzia delle Entrate.

Gli over 55 sono i soggetti che comunque subiscono il danno più grande, con una media di 10.716 sterline sottratte dai truffatori, ma rispetto ai millennials hanno meno probabilità di essere ingannati. I giovani inglesi quindi pagano il prezzo più alto. Secondo le cifre raccolta da Llyods Bank, il numero di persone di età compresa tra i 45 e i 54 anni che vengono truffate è tre volte superiore a quello degli ultra55enni. Lloyds ha rivelato che le persone di questa fascia d’età vengono ingannate per una media di 3.573 sterline per frode.

I millennials cascano più frequentemente in queste frodi a causa del loro maggiore uso dell’online banking, che è stato sempre più preso di mira dai truffatori. A ciò si aggiunge una maggiore consapevolezza tra gli anziani che ha spinto i truffatori verso nuovi obiettivi e nuove tattiche da mettere in pratica. Come ha detto al Guardian Paul Davis, della divisione Frodi e criminalità finanziaria alla Lloyds Bank: