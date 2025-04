Banche: maxi-utili 2024 difficili da replicare nei prossimi anni

Gli utili del settore bancario non concederanno il bis. Almeno per i prossimi anni. Dopo un 2024 in forte slancio, complice anche lo sblocco del risiko bancario, i maxi-utili registrati dalle banche nel 2024 saranno difficili da replicare. Lo spiega un’analisi di Value Partners, società di consulenza strategica, secondo cui nonostante le previsioni ottimistiche degli istituti, il rapido calo dei tassi di interesse potrebbe rappresentare un ostacolo alla crescita dei profitti.

Un anno da incorniciare

Per restare al 2024, i profitti dei sette maggiori istituti italiani – si legge nel report di Value Partners – sono aumentati dell’8% a 24,85 miliardi. Merito soprattutto della crescita delle commissioni nette (+8,0% su base annua) e del margine di interesse (+4,8% su base annua). L’aumento delle commissioni è strettamente legato sia all’incremento delle “aree protection” sia alla crescita della raccolta indiretta (+9,8% su base annua), sia nella componente gestita che in quella amministrata, superando nettamente la raccolta diretta (+1,6% su base annua).

Tra le banche, Unicredit ha registrato profitti per 9,7 miliardi (+2%), Intesa Sanpaolo per 8,6 miliardi (+12%), Banco Bpm per 1,9 miliardi (+52%), Mps per 1,95 miliardi (-5%), Bper per 1,4 miliardi (-8%), Credem per 620 milioni (+10%) e Popolare di Sondrio per 575 milioni (+25%).

Passando invece ad analizzare le commissioni: si è distinta per crescita di Mps (+10,8%), seguita da Credem, Intesa Sanpaolo, Popolare di Sondrio, Unicredit, Bper e Banco Bpm (+4,4%). Per quanto riguarda invece il margine di interesse, l’aumento maggiore è stato quello diPopolare di Sondrio (+16,3%), seguita da Intesa Sanpaolo, BancoBpm, Bper, Mps, Credeme Unicredit (+2,5%).

I costi

Dal punto di vista dei costi, quelli operativi rimangono pressoché stabili, con un lieve aumento delle spese per il personale (+1,3% su base annua) dovuto al rinnovo del contratto bancario. Questo incremento è stato parzialmente compensato da accordi mirati a favorire il ricambio generazionale, attraverso uscite volontarie e nuove assunzioni mirate al contenimento dei costi. La solida crescita dei ricavi ha comunque contribuito a un miglioramento complessivo del cost/income ratio, che si attesta al 42,4% nel 2024.

Il costo del rischio di credito registra un leggero calo (28 punti base nel 2024), così come l’NPL ratio lordo, che si attesta al 2,6%, confermando la solidità del portafoglio crediti degli istituti e la resilienza del settore bancario. Tuttavia, sarà fondamentale monitorare attentamente l’evoluzione del credito alla luce delle difficoltà che hanno colpito specifici settori come l’automotive e il lusso.

In calo gli impieghi

Si conferma inoltre il rallentamento degli impieghi verso la clientela (-1,7% rispetto alla fine del 2023) per l’ennesimo trimestre consecutivo. Questo trend è attribuibile principalmente alla debole domanda di prestiti da parte delle imprese e alla prudenza degli istituti nell’offerta di credito.

Infine, la solidità patrimoniale delle principali banche italiane si conferma ampiamente superiore ai requisiti normativi, con un CET1 fully loaded pari al 15,2% a livello aggregato. Questa robustezza – si legge nell’analisi – favorisce nuove acquisizioni e alimenta ulteriormente il risiko bancario.