Banche italiane, come sono andati i risultati dei primi sei mesi 2021

A differenza di altri settori, le prime cinque banche italiane reggono l’urto della pandemia e registrano risultati decisamene migliori delle attese nei primi sei mesi dell’anno. È quanto emerge dall’analisi condotta dall’Ufficio studi di First Cisl sui bilanci di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps, Banco Bpm, Bper.

Banche: l’analisi dei risultati

Rispetto a un anno fa crescono i ricavi delle principali banche, in particolare i proventi operativi (+ 5,5%), trainati dall’incremento record delle commissioni nette (+ 12%) e dagli altri ricavi, principalmente originati dalla gestione delle attività finanziarie.

Il margine primario per dipendente cresce del 6,5%, mentre le commissioni nette per dipendente salgono del 16,8%.

Si dimezzano inoltre le rettifiche nette sui crediti (da 5,6 a 2,7 miliardi), con una riduzione dei crediti deteriorati netti da 29,9 miliardi di inizio anno a 28,4 e un Npl ratio netto al 2,4%.

La Cisl evidenzia poi che sul fronte occupazione non si arresta la tendenza alla contrazione del numero degli addetti (- 4%) e delle filiali (- 7,4%). Scende di oltre 3 punti percentuali il rapporto cost/income (53,5%), su livelli nettamente inferiori al valore medio delle principali banche europee. Si conferma quindi l’insostenibilità di ulteriori tagli visto anche il livello di produttività raggiunto.

I rischi di una nuova fase di concentrazione

“Dai bilanci dei primi cinque gruppi italiani arrivano segnali che rappresentano lo specchio della ripresa in atto. Questa tendenza potrà rafforzarsi grazie al forte recupero del Pil e soprattutto all’avvio del massiccio programma di investimenti del Pnrr. Anche i dati sulla qualità del credito sono confortanti, con la gestione delle moratorie che non ha provocato significativi impatti sui deteriorati. È probabile che il contenimento delle svalutazioni dei crediti prosegua anche nei prossimi mesi”, dichiara il segretario generale di First Cisl Riccardo Colombani.