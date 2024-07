“Banche, calcio e impresa”. Oggi alle 21 torna De Laurentiis a WSI Smart Talk

Le nuove frontiere dello sport e della finanza. Questo il focus principale della nuova puntata di WSI Smart Talk dal titolo “Banche, calcio e impresa”. La trasmissione è in programma per le ore 21.00, e vedrà partecipare tra gli ospiti del direttore Leopoldo Gasbarro anche il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Vediamo tutto nell’articolo.

Gli ospiti della puntata

In particolare, l’appuntamento odierno con WSI Smart Talk, trasmesso in via eccezionale dal Teatro comunale “Francesco Paolo Tosti” di Castel di Sangro, andrà in onda alle 21. Oltre a De Laurentiis, interverranno nel corso dell’evento: Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco Bpm; Vito Grassi, presidente di ALuiss e azionista di Napoli Basket; Fulvio Giuliani, direttore de La Ragione; Maurizio Marinella, imprenditore; Davide Giacalone, giornalista e scrittore; Riccardo Maria Monti, presidente di Triboo; Alessandro Fanni, startupper aerospaziale.

Segui la trasmissione

Insomma, il prestigioso appuntamento che Wall Street Italia ha organizzato in collaborazione con la Società Sportiva Calcio Napoli, il Comune di Castel di Sangro, la provincia de L’Aquila e con il supporto di Rete8 tv, si preannuncia imperdibile e ricco di approfondimenti sui temi proposti. Per chi volesse, a partire dalle 21, sarà possibile seguire direttamente da qui la nuova puntata di WSI Smart Talk. E in seguito metteremo a disposizione della stampa anche il link per il download del video integrale.