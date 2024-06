Banca Patrimoni si rafforza nel private banking con l’acquisizione di Banca Galileo

Il mondo del private banking è sempre in fermento alla ricerca di occasioni per crescere. Oggi Banca Patrimoni Sella & C., società del gruppo Sella con 23 miliardi di euro di asset under management, ha sottoscritto un accordo finalizzato all’incorporazione di Banca Galileo, istituto milanese che offre alla clientela private e corporate servizi bancari tradizionali e consulenza specialistica.

“L’accordo con Banca Galileo rappresenta una straordinaria opportunità di crescita sul territorio per entrambe e di miglioramento continuo della qualità e della varietà dei servizi offerti ai nostri clienti. Questa operazione ci consentirà di unire le nostre forze proseguendo nel percorso di aggregazione di nuovi partner” ha commentato Federico Sella, amministratore delegato di Banca Patrimoni (nella foto).

Attiva da 20 anni, Banca Galileo ha una presenza territoriale distribuita su quattro sedi – Milano, Bergamo, Mantova e Borgomanero (Novara) – e un ufficio a Pistoia. La raccolta globale ammonta a circa 1 miliardo di euro, mentre gli impieghi verso la clientela sono pari a circa 130 milioni di euro.

Il closing dell’operazione è previsto all’inizio del 2025, a seguito dell’autorizzazione da parte di Banca d’Italia e dell’approvazione della fusione da parte delle assemblee delle due società.