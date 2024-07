Banca Patrimoni Sella & C. cresce in Toscana, nuova sede ad Arezzo

Dopo Firenze, Banca Patrimoni Sella & C., la società del gruppo Sella specializzata nella gestione ed amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale, apre una nuova sede in Toscana. Questa volta ad Arezzo in via Crispi 7. Salgono così a 28 il numero complessivo delle sedi in Italia.

Nei nuovi uffici, che occupano un’area di circa 170 mq nel centro storico di Arezzo, operano, come professionisti di riferimento, Paola Falcone e Luca Mazzuoli, private banker con oltre trent’anni di attività sul territorio aretino e una forte specializzazione nel segmento private dai primi anni Duemila.

Oltre ai servizi di sportello, vengono forniti i tradizionali servizi di consulenza specializzata nella gestione e valorizzazione del patrimonio, nelle soluzioni di investimento a carattere assicurativo e negli aspetti di natura fiscale, successoria, immobiliare e societaria.