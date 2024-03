Banca Mediolanum, febbraio in positivo: raccolta netta a 1,18 miliardi

L’inizio d’anno sorride a Banca Mediolanum, che nel mese di febbraio ha fatto registrare una raccolta netta di 1,18 miliardi e visto crescere la sua base clienti. A commentare i risultati raggiunti è stato l’Amministratore Delegato Massimo Doris, vediamo tutto nell’analisi.

Vediamo, nel dettaglio, tutti i numeri su febbraio di Banca Mediolanum. In particolare la raccolta netta totale è stata di € 1,18 miliardi, la raccolta netta in risparmio gestito ha raggiunto i 441 milioni, i nuovi finanziamenti erogati sono arrivati a 181 milioni, e i premi polizze protezione a 14 milioni.

In particolare, Doris ha così descritto i numeri del mese: “La raccolta di 1,18 miliardi a febbraio è estremamente solida e frutto del successo delle nostre iniziative volte ad accelerare la crescita della Banca. La promozione in corso, che remunera la liquidità vincolata a 6 mesi con un tasso del 5% annuo, ha riscosso un grande apprezzamento da parte dei nostri clienti in Italia, in continuità con la medesima iniziativa avviata all’inizio del 2023″.

Positivi anche i riscontri su risparmio gestito e nuovi clienti: “Sul fronte del risparmio gestito la robusta raccolta di 441 milioni è sempre sostenuta dalle nostre soluzioni di investimento che consentono ai clienti di entrare gradualmente sui mercati – ha proseguito l’AD di Banca Mediolanum – Anche l’acquisizione di nuovi clienti procede a gonfie vele, con 22.600 nuovi clienti nel mese e 41.100 da inizio anno”. Conclude Doris: “Sono estremamente soddisfatto dei risultati commerciali e ritengo che Banca Mediolanum abbia posizionato correttamente le leve a sua disposizione per portare il massimo beneficio alla nostra clientela”.