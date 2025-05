Banca Mediolanum, a Torino la convention nazionale dei family banker

E’ in corso all’arena Inalpi di Torino la convention nazionale di Banca Mediolanum, dal titolo “Perchè’”. L’appuntamento riunisce nel capoluogo piemontese l’intera community Mediolanum, coinvolgendo oltre 5.500 spettatori tra family banker e dipendenti italiani ed esteri, ospiti istituzionali, partner, analisti finanziari e giornalisti.

Sul palco di Torino si stanno alternando i principali manager della banca milanese (nella foto il direttore commerciale Stefano Volpato) per presentare le ultime novità sul fronte commerciale e relazionale con i clienti. Numerosi anche gli ospiti attesi sul palco.

In particolare tra le novità per la rete commerciale spicca la nuova App per i family banker che consente di semplificare l’attività dei professionisti anche in movimento. Sul fronte della longevità annunciate anche nuove promozioni per la vendita di prodotti assicurativi di protezione.

Secondo quanto precisato da una nota della società, la Convention 2025 è molto più di un evento aziendale: è un’esperienza immersiva, che ancora una volta trasforma la condivisione e il confronto in un valore tangibile.

Articolo in aggionamento.