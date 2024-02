Banca Generali ha archiviato il 2023 con un utile netto consolidato di 326,1 milioni, in aumento del 53,1%. Il risultato è stato trainato dal progresso dei profitti ricorrenti, che sono saliti del 45% a 320,3 milioni. Ad annunciare i dati è stato lo stesso gruppo con una nota ufficiale rilasciata in data odierna.

La crescita da record

In particolare, la crescita di Banca Generali risulta superiore all’obiettivo del piano triennale (+10%-15%), segnando un nuovo massimo storico per la banca. L’obiettivo è ora generare una crescita media ponderata (Cagr) degli utili ricorrenti pari al 10-15% nell’arco del triennio 2022-2024.

Migliora la profittabilità

La profittabilità ha beneficiato anche del contributo positivo del margine d’interesse, grazie alla progressiva revisione al rialzo del rendimento degli attivi bancari in scia all’incremento dei tassi di riferimento. Inoltre gli assets under investment hanno raggiunto i 99 milioni, in netto progresso rispetto ai deflussi per 7 milioni realizzati nell’anno precedente.

