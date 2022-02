Banca Generali, 2021 di crescita: masse a 85 miliardi (+15%)

Il 2021 di Banca Generali si è chiuso con il miglior risultato di sempre, sintetizzato dalla crescita percentuale a doppia cifra di tutti gli indicatori finanziari principali: utili, ricavi e masse gestite. Il trend positivo è emerso dai dati annuali pubblicati in giornata dal gruppo.

L’esercizio 2021 di Banca Generali si è chiuso con un utile consolidato di €323,1 milioni, in crescita del 18% rispetto allo scorso esercizio. Tale valore segna un nuovo massimo storico nel percorso di crescita della banca e riflette il successo nel raggiungimento degli obiettivi del piano 2019-21, incentrati su sviluppo dimensionale, diversificazione e sostenibilità dei ricavi.

I risultati evidenziano inoltre il continuo miglioramento nel profilo dell’utile: la componente ricorrente si è attestata a €176,6 milioni, in aumento del 15% rispetto al precedente esercizio.

Alla base di questo risultato si individua il forte sviluppo delle masse (€85,7 miliardi, +15%) e il miglioramento della loro composizione che hanno favorito una crescita a doppia cifra dei ricavi. La disciplina nella gestione dei costi e la scalabilità del modello di business hanno ulteriormente supportato la crescita operativa ricorrente.

Il CDA ha deliberato di presentare all’Assemblea degli Azionisti la proposta di distribuire dividendi per €227,9 milioni, pari a €1,95 per azione (al lordo delle ritenute di legge) per ognuna delle 116.851.637 azioni emesse e corrispondenti ad un pay out del 70,5% dell’utile consolidato dell’esercizio 2021. Al prezzo di chiusura del titolo Banca Generali del 08.02.2022 di €35,64 per azione, il dividendo

proposto configura un rendimento del 5,5%.