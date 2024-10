Banca Finint, tra crescita sostenibile e solidità: così si punta ai 18 miliardi di asset

Crescita sostenibile, profittabilità, efficienza e solidità sono i quattro pilastri su cui si basa il piano strategico 2024-2026 presentato da Banca Finint, che si pone l’obiettivo di aumentare i ricavi a 190 milioni di euro e far salire i patrimoni gestiti a 18 miliardi.

L’importnanza dell’integrazione tra business

In particolare, con il piano 2024-2026 il Gruppo Banca Finint punta ora ad evolvere continuando nel percorso di sviluppo per rispondere adeguatamente alle opportunità del mercato, conservando la propria vocazione specialistica e rafforzando la capacità competitiva attraverso lo sviluppo delle fabbriche prodotto di Gruppo. Il nuovo percorso di crescita punta a valorizzare le competenze specifiche delle singole legal entities e ne accelera l’evoluzione verso un modello di business integrato, il quale si articola in una logica product driven nei rispettivi ambiti di Corporate & Investment Banking, Securitisation Services, Private Banking & Wealth Management e Asset Management.

Gli obiettivi per il 2026

La migliore integrazione tra i business del Gruppo determinerà il miglior valore dei portafogli, mentre l’innovazione di prodotto e gli investimenti in tecnologia (+18%) consentiranno di continuare ad eccellere nell’offerta di soluzioni flessibili e personalizzate con significativi benefici in termini di efficienza. I maggiori ricavi (margine di intermediazione superiore a €190 mln, CAGR +15%), uniti all’efficienza operativa (Cost Income Rate a -5%), determineranno un incremento della redditività (RoTE stabilmente superiore al 20%) che verrà valorizzata da una robusta solidità patrimoniale (CET 1 superiore al 16% e TCR superiore al 16,5%) frutto di una gestione disciplinata e attenta, oltre che da un profilo di liquidità considerevolmente superiore ai requisiti normativi (LCR a 240% e NSFR al 168%).

La crescita nel Private Banking