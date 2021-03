Balenciaga inaugura il nuovo store a Firenze

Il marchio di moda francese presenta il nuovo concept di interior design nello spazio di Via de’ Tornabuoni

Balenciaga inaugura il suo nuovo store a Firenze. La boutique, situata in Via de’ Tornabuoni, offre una selezione completa per tutti i fan del marchio: nello spazio appena rinnovato si possono trovare le collezioni di prêt-à-porter uomo e donna, ma anche le collezioni di accessori incluse borse, scarpe e occhiali.

Questo negozio rappresenta la nuova visione architettonica del brand, che nella boutique di Firenze introduce il suo ultimo concept di interior design: progettati come spazi urbani, tutti i nuovi store di Balenciaga sono accomunati da un design minimal e asciutto. Un tappeto con il logo scorre sotto i pannelli di pietra levigata, mentre gli scaffali di ciottoli e vetrine in alluminio verniciato a polvere sono di colore grigio cemento, la stessa tonalità monocromatica utilizzata per l’arredamento. Le superfici di vetro e specchio riflettono il bagliore delle luci nascoste dietro i prodotti. Appesi agli alti soffitti, binari industriali con finitura opaca vengono utilizzati come appendiabiti e sono oscurati da un pannello LED sospeso che corre lungo gli 83 metri quadrati del negozio. Le pareti sono nude, le fondamenta smontate e trattate solo con calce e un sigillante antipolvere che ricrea e suggerisce l’atmosfera di uno spazio metropolitano atemporale.