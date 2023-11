Azimut, ad ottobre raccolta netta dei consulenti a 391 mln

Nel mese di ottobre 2023 i consulenti finanziari del Gruppo Azimut hanno messo a segno una raccolta netta positiva per 391 milioni di euro, raggiungendo i 5,4 miliardi da inizio anno. Un numero molto vicino all’obiettivo di 6-8 miliardi di euro stimato dalla società milanese per l’intero anno 2023.

“La raccolta di ottobre ha beneficiato del nostro modello di business diversificato e della nostra presenza globale. Nonostante la componente gestita abbia risentito dei deflussi da mandati istituzionali a bassa redditività in Italia e di un contesto macroeconomico debole, abbiamo proseguito il nostro percorso di crescita sul fronte dei mercati privati. Per quanto riguarda la componente non gestita, abbiamo proseguito l’espansione della nostra piattaforma e completato la nostra 130-esima transazione in Australia” ha chiarito Gabriele Blei, ceo del Gruppo.