Avvio in rialzo a Piazza Affari, sprint Tenaris dopo i conti

Apertura positiva per le borse europee dopo i risultati di Nvidia e il nuovo record del Nikkei dopo 34 anni. A Piazza Affari il Ftse Mib avanza dell’1% in area 32.350 punti, con Tenaris (+8,5%) in vetta grazie ai conti sopra le attese. Tra le migliori anche il produttore di chip Stm (+4,2%) e Mps (+2,2%) mentre perdono terreno Hera (-0,5%), Leonardo (-0,3%) e Terna (-0,3%).

I conti di Nvidia, diffusi alla chiusura di Wall Street, hanno confermato la crescita da record della società, grazie agli investimenti globali nell’intelligenza artificiale.

Ieri inoltre sono stati pubblicati i verbali relativi all’ultima riunione della Fed, che sottolineano come la banca centrale rimanga “molto attenta” ai rischi di inflazione. Alcuni funzionari avvertono sui rischi al ribasso di una politica eccessivamente restrittiva, ma altri che vedono un possibile stallo nel processo disinflazionistico.

In giornata, focus sugli indici Pmi delle principali economie e sulle minute della Bce, mentre domani sono previsti il sondaggio Bce sulle aspettative di inflazione a 1-3 anni e un discorso di Isabel Schnabel, membro del Consiglio direttivo dell’Eurotower.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund resta poco mosso a 148 bp, con il rendimento del decennale italiano al 3,94% e quello del Bund al 2,46%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent è tornato sopra 83 dollari al barile, mentre sul Forex il cambio euro/dollaro si rafforza a 1,086 e il dollaro/yen si mantiene intorno a 150 yen per dollaro.