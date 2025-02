Assiom Forex: per il presidente Mocio in Italia manca cultura dei mercati azionari

C’è bisogno di una maggiore partecipazione ai mercati azionari in Italia e in Europa per finanziare le aziende e garantire perfomance interessanti ai risparmiatori. Lo ha evidenziato il presidente di Assiom Forex Massimo Mocio nel corso del 31° congresso dell’associazione in corso a Torino alla presenza del governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta e dei ceo dei principali gruppi bancari italiani.

Dopo aver sottolineato l’importanza di un mercato unico dei capitali per il Vecchio continente, Mocio ha evidenziato che “l’Italia e l’Europa avrebbero anche bisogno di più equity o, meglio, di più cultura dell’equity. Che ci piaccia o no siamo un’economia del debito. Ecco perché abbiamo impiegato 15 anni per uscire dalla grande crisi finanziaria”.

Mocio ha ricordato che i mercati azionari, vengono da 2 anni eccellenti: per l’indice S&P500 sono stati i migliori due anni consecutivi del nuovo millennio. Anche gli indici europei hanno performato molto bene: in particolare l’indice delle banche europee ha ritrovato valori che non si vedevano dagli anni precedenti la crisi dei debiti sovrani del 2011/2012.

“Persiste, purtroppo, un divario molto importante in termini di crescita e di competitività tra Europa ed America; un divario che ha spinto tanti economisti e commentatori a parlare di US Exceptionalism e di European Pessimism” ha evidenziato il presidente.

Sui conti correnti in Europa sono infatti parcheggiati 35.000 miliardi di euro in liquidità che non offrono nessun rendimento e che forse finirà ad alimentare il debito e le borse Usa.

Secondo il presidente di Assiom Forex in Italia “manca una cultura che ponga il capitale di rischio al centro di ogni progetto di sviluppo, di ogni azienda di successo, di ogni iniziativa infrastrutturale. È questa cultura dell’equity, del capitale di rischio che ha fatto sì che negli Stati Uniti tutte le ‘Magnifiche 7’, le società leader dei settori tecnologici – che oggi pesano per un terzo della capitalizzazione Usa – siano state finanziate, fin dalla loro nascita, da capitali privati”.

“Negli ultimi 25 anni, il valore della capitalizzazione delle borse mondiali è quadruplicato, raggiungendo gli 80 trilioni di dollari. Le borse americane rappresentano oggi i due terzi del totale mentre le borse europee un misero 15%. Nel Vecchio continente, si osserva una tendenza lenta, ma inesorabile: acquisizioni e fusioni di aziende quotate e un continuo susseguirsi di delisting, sono di gran lunga superiori ai nuovi collocamenti. Nel periodo 2015-2022, vi sono state più di 1.000 società cancellate dai principali listini europei“.

Mocio ha poi concluso il suo intervento sottolineando che Assiom Forex, con i suoi associati e con il supporto delle banche e delle istituzioni, continuerà ad essere in prima linea per rendere i mercati finanziari ancora più efficienti e sicuri, per le famiglie e le imprese, per i risparmiatori e gli investitori, italiani ed europei.