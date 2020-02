Assicurazioni tra i maggiori contribuenti dello stato, versati ogni anno 12,4 miliardi

Ammonta a 12,4 miliardi di euro la cifra che ogni anno finisce nelle casse dello stato da parte del settore assicurativo, che si conferma uno dei principali contribuenti dello stato, nonché sostituto di imposta per il prelievo di alcuni importanti contributi, come ad esempio per l’imposta sui premi assicurativi.

È quanto emerge dal report di Ania, Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici, nel documento intitolato “AllontANIAmo i rischi rimANIAmo protetti“, che sottolinea come con la loro attività le assicurazioni garantiscono risorse monetarie per la spesa pubblica per quasi 35 milioni al giorno.

Entrando nel dettaglio delle singole imposte:

Imposte sui premi diversi dalla R.C. Auto: 3,8 miliardi