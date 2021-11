Assicurazioni: premi raddoppieranno entro il 2030, si toccherà quota $10 mila

I premi assicurativi globali potrebbero raggiungere quota 10 mila miliardi di dollari entro il 2030, il doppio rispetto al 2019 quando si aggiravano intono ai 5 mila miliardi.

Sono i numeri snocciolati nel nuovo report di Bain & Company: “Insurance 2030: As Risks Mount, Insurers Aim to Augment Protection with Prevention” , che fa il punto sui rischi che il mondo si troverà ad affrontare nei prossimi anni e sull’evoluzione del ruolo delle compagnie assicurative: alcuni rischi più maturi diventeranno progressivamente meno rilevanti (ad es. quelli legati all’utilizzo dell’auto di proprietà), inoltre altre aree di rischio stanno già diventando sempre più rilevanti (ad es. la criminalità informatica) e infine rischi già esistenti in passato stanno raggiungendo proporzioni inattese (ad es. il cambiamento climatico e le pandemie).

Questi fenomeni stanno spingendo le assicurazioni ad assumere un nuovo ruolo, passando da “pagatori di sinistri” a “erogatori di servizi”, con una forte enfasi sull’incentivazione di comportamenti atti a ridurre e a prevenire il rischio complessivo.

Assicurazioni: le sfide future

Mentre la frequenza dei sinistri Auto è in calo in tutti i paesi industrializzati (ad es. negli Stati Uniti negli ultimi 40 anni il tasso di mortalità sulle strade è sceso di circa il 70%, e in Europa si osservano trend analoghi), Bain & Company stima che il cambiamento climatico porterà nei prossimi trent’anni ad un aumento di circa dieci volte delle perdite economiche che ne derivano.

Solo nel corso del 2020, gli Stati Uniti – ad esempio – hanno registrato un numero record di incendi boschivi e di tempeste durante la stagione degli uragani, ma la maggior parte delle perdite dovute a queste catastrofi naturali non erano assicurate.

Assicurazioni: il ruolo della Cina

Il rischio e la protezione si stanno anche spostando geograficamente verso i paesi a crescita economica più rapida. La ricerca Bain mostra come la Cina guiderà oltre un quarto della crescita globale dei premi al 2030. Tuttavia, poche assicurazioni multinazionali possono beneficiare di fatto della crescita del mercato cinese, a causa dell’elevato livello di competizione che esiste nel Paese e di norme ancora orientate a salvaguardare le imprese nazionali.