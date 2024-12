Assicurazioni fondamentali per il futuro del Paese: la strategia di Helvetia

Il ruolo delle assicurazioni rappresenta un tassello fondamentale per la crescita economica e il futuro dell’Italia. Un tema che è stato al centro della nuova puntata di WSI Smart Talk, a cura del direttore Leopoldo Gasbarro, in cui Helvetia ha raccontato con Emanuela Mantini, Chief Commercial Officer del Gruppo Helvetia Italia, quella che è la strategia dell’azienda svizzera qui nel nostro Paese.

Il ruolo delle assicurazioni

Emanuela Mantini, descrivendo l’approccio di Helvetia in Italia, ha sottolineato l’importanza di una presenza costante e capillare, volta a proteggere e supportare i clienti in ogni fase della loro vita, grazie a una rete multicanale di consulenti, broker e partner bancari.

“Noi di Helvetia in Italia ci prendiamo cura di oltre un milione di clienti ogni giorno, siano essi individui, famiglie, ma anche aziende e li accompagniamo proteggendo quelli che sono i bisogni relativi alla persona, al loro patrimonio, al loro reddito, attraverso un rete capillare sul territorio di consulenti e partner distributivi che lavorano tutti giorni per accompagnare i nostri clienti in ogni fase della loro vita per essere al loro fianco nel momento del bisogno. E questo lo facciamo attraverso un approccio di partnership distributiva multicanale, oltre ad agenti e broker abbiamo anche delle partnership distributive con delle banche attraverso le quali riusciamo a raggiungere i nostri clienti sul territorio attraverso circa 1100 sportali bancari. Per cui abbiamo una presenza molto capillare che avvicina poi la clientela alle soluzioni di investimento e alle soluzioni sicurative che sono sicuramente attente al loro futuro”, ha spiegato Emanuela Mantini.

I cambiamenti demografici

In uno scenario demografico in rapida evoluzione, con l’aumento delle aspettative di vita e la crescita delle incognite patrimoniali di lungo periodo per i cittadini, cresce dunque l’importanza del comparto assicurativo. Aziende che possono offrire risposte immediate ai bisogni dei risparmiatori.

“L’allungamento delle prospettive di vita in particolare in Italia è un tema molto importante perché consideriamo che negli ultimi due secoli la vita media delle persone si è allungata di oltre 60 anni. Questo cambia tutto il contesto sociale ed economico. Parliamo ad esempio delle pensioni, se prima c’erano pochi anziani e tante persone che producevano reddito, oggi la proporzione si è completamente rovesciata. Questo vuol dire che per garantirsi un futuro sicuro, oggi è necessario avere anche degli strumenti di risparmio complementari adeguati. Perchè per poter soddisfare dopo l’età pensionabile quelle che sono le esigenze di persone che sono autosufficenti e hanno nuovi interessi, bisogna garantire il fatto che possano percepire un reddito complementare. È fondamentale accompagnare queste persone nei loro progetti di vita, perché di progetti di vita si parla quando devi pianificare per altri 60 anni”, ha affermato Emanuela Mantini.

Insomma, i temi trattati sono stati tanti e tutti rivolti a fare il punto sul futuro del Paese e tutti i supporti preziosi che le assicurazioni possono fornire in tal senso. Per chi volesse, è possibile rivedere direttamente da qui la puntata integrale di WSI Smart Talk che ha visto partecipare Emanuela Mantini del Gruppo Helvetia Italia.