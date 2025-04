App Carrefour: l’alleato perfetto per la spesa online

Negli ultimi anni, la spesa online con consegna a domicilio ha conosciuto una rapida diffusione in Italia, diventando un servizio sempre più apprezzato.

Questo fenomeno è legato alla crescente mancanza di tempo delle persone, che spesso faticano a dedicarsi alle attività quotidiane, come fare compere in negozio. La comodità di ricevere i prodotti direttamente a casa, poi, ha portato a un aumento della domanda, spingendo molte catene di supermercati a implementare questo servizio.

Grazie all’innovazione tecnologica, molte aziende hanno sviluppato piattaforme e applicazioni dedicate, semplificando di molto il processo di acquisto. Tra le catene che offrono questa possibilità, Carrefour si distingue per la sua app intuitiva, che consente ai clienti di ordinare in pochi click e ricevere a casa i prodotti in tempi rapidi o ritirarli comodamente presso il punto vendita.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Come funziona l’app

Carrefour offre la possibilità di fare la spesa online direttamente da casa attraverso il sito e-commerce oppure tramite un’app dedicata, disponibile sia per dispositivi Android che iOS. L’applicazione è progettata per essere semplice e intuitiva, consentendo agli utenti di navigare tra le varie categorie di prodotti, consultare dettagli e offerte speciali e riempire il proprio carrello virtuale in pochi passaggi.

Può capitare che, durante la preparazione della spesa, alcuni prodotti non siano disponibili. Per garantire un’esperienza d’acquisto senza inconvenienti, è possibile utilizzare la funzionalità di sostituzione automatica, che permette di decidere in anticipo quali articoli del carrello possono essere sostituiti e quali no: selezionando la voce “Accetta la sostituzione automatica”, il sistema provvederà a sostituire gli articoli mancanti con alternative simili

Dopo aver completato la selezione degli articoli, l’ordine può essere inviato con un semplice click, al fine di ricevere la spesa comodamente a casa, in ufficio o in un altro punto di consegna, nell’orario scelto.

In alternativa, Carrefour mette a disposizione l’opzione “clicca e ritira”, che permette di prelevare la spesa direttamente in negozio, già pronta e imbustata dallo staff del punto vendita scelto.

Le spese di spedizione

Ma quanto costa ricevere a casa la spesa effettuata tramite l’app Carrefour? Il contributo varia in base all’importo dell’ordine: per acquisti inferiori a 50€, il costo di consegna è di 7,50€, mentre per ordini fino a 130€ è previsto un contributo ridotto di 4,50€. Superata la soglia di 130€, la consegna è gratuita.

Tuttavia, è bene sapere che per usufruire del servizio di Spesa Online con consegna a domicilio, l’ordine deve essere di almeno 35€, mentre per il ritiro in negozio oppure al drive la soglia minima è di 25€. È importante considerare, inoltre, che eventuali codici sconto applicati all’ordine vengono detratti dal totale al momento del calcolo della soglia minima richiesta.

In alternativa, è possibile sottoscrivere l’abbonamento Carrefour Club, che permette di fare la spesa online senza costi di consegna aggiuntivi per 4 o 12 mesi, in caso di ordini di almeno 59€. Gli abbonati, inoltre, beneficiano di uno sconto del 15% su prodotti Carrefour BIO, Terre d’Italia e Carrefour Selection.

Il servizio di consegna a domicilio è gratuito, inoltre, per donne in gravidanza, neogenitori, over 60 e clienti con disabilità. Per ottenere l’agevolazione, basta compilare il form online e attendere la convalida della richiesta, che verrà valutata entro 7 giorni. Nel frattempo, è possibile usufruire di un codice sconto dedicato per beneficiare subito della spedizione gratuita.