Apertura piatta a Piazza Affari e nel Vecchio Continente

Avvio poco mosso per le borse europee, compresa Piazza Affari, con il Ftse Mib in frazionale rialzo (+0,1%) in area 30.560 punti. Denaro su Mps (+1,3%), Banco Bpm (+1%) e Intesa Sanpaolo (+0,7%), deboli invece Tenaris (-0,9%), Brunello Cucinelli (-0,7%) e Saipem (-0,7%).

La partenza flat dei listini continentali segue i ribassi di Wall Street e nell’area Asia-Pacifico, in un clima prudente che sta caratterizzando le prime sedute dell’anno dopo il rally di fine 2023.

In programma oggi la disoccupazione tedesca e i dati americani sull’indice ISM e sulle offerte di lavoro Jolts, in attesa stasera dei verbali relativi all’ultima riunione della Fed, per eventuali indicazioni utili a interpretare le prossime mosse della banca centrale. Focus anche su un discorso di Barkin, membro votante dell’istituto, sull’outlook economico.

Cresce inoltre l’attesa per gli appuntamenti di venerdì con i report sull’inflazione della zona euro e sul mercato del lavoro statunitense.

Rendimenti in aumento sull’obbligazionario, con il Bund al 2,08% e il Btp al 3,73%. Lo spread tra i due resta in area 164 punti base.

Sul Forex l’euro/dollaro rimane sotto quota 1,10 e il dollaro/yen risale a 142,5. Tra le materie prime, il petrolio Brent scivola sotto i 76 dollari al barile.