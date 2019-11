Analisti benedicono nozze FCA-PSA, ma non nascondono: “perdita del controllo italiano”

Sono prevalentemente positivi i giudizi degli analisti sul matrimonio FCA – PSA, annunciato ieri, anche se restano alcune ombre. Prima fra tutte, l’ulteriore riduzione dell’l’italianità” di FCA.

“L’intesa è sicuramente un accordo molto positivo per il gruppo italo-americano, anche perché scioglie il nodo creatosi dopo il tentato accordo con Renault-Nissan, che aveva lasciato il gruppo in una posizione di debolezza, avendo esplicitato a tutti come la strada del consolidamento fosse l’unica percorribile, per ragioni industriali, ma anche azionarie” ha commentato Marco Santino, partner per il settore automotive di Oliver Wyman. Che aggiunge: “Anche se viene presentato come un accordo “tra uguali”, si tratta di fatto dell’ennesima azienda che non sarà più di controllo italiano. Ma non si può dimenticare che Marchionne aveva già spostato in modo significativo il baricentro di FCA verso gli Stati Uniti, riducendo molto “l’italianità” dell’azienda. Inoltre, gli esempi degli ultimi anni ci mostrano come sia molto più importante la solidità rispetto alla nazionalità dell’azionista: meglio avere un’azienda con una proprietà internazionale di successo, che spinga e sviluppi le proprie attività in Italia, piuttosto che un’azienda di proprietà italiana, ma con scarse capacità di investimento e prospettive di sviluppo”.