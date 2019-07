Alitalia: dopo Lotito e Toto, interesse anche da parte dei colombiani di Avianca

Il cerchio si stringe su Alitalia. Il 15 luglio il dossier si chiude e nella partita emerge dopo il gruppo Toto e Claudio Lotito, patron della Lazio, un altro interessato. Si tratta di German Efromovich, patron di Avianca, compagnia aerea di bandiera della Colombia. Potrebbe quindi presto prendere forma il consorzio tra Fs, Mef, Delta Airlines e un quarto partner. Così il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio.

Il ministro dello Sviluppo Economico in quota Cinque Stelle ha poi spiegato che da Atlantia, la holding del gruppo Benetton, non è arrivata alcuna manifestazione di interesse, lasciando però le porte aperte alla società.

Il dossier Alitalia il 15 luglio si chiude, chi vuole presentare offerte lo deve fare adesso e uscire allo scoperto. E deve essere chiaro che la vicenda Alitalia non è una vicenda politica, ma un’operazione di mercato. Quindi chi vuole manifestarsi e uscire allo scoperto lo faccia e non pensi di usare altre leve. Non esistono pregiudizi, ma non si accettano ricatti”.