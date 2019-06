Alitalia: Delta ancora interessata, entro pochi mesi una soluzione

L’americana Delta Airlines è ancora interessata ad Alitalia. Così l’ad Ed Bastian alla vigilia dei lavori dell’assemblea generale della Iata, associazione internazionale dei vettori in programma fino a domani a Seul.

E’ noto che stiamo parlando con il governo italiano e Ferrovie dello Stato sul rilancio di Alitalia.

Delta sarebbe ancora interessata ad entrare in Alitalia con una quota ancora non quantificata e giura l’ad che entro poco tempo ci sarà una soluzione. Oltre agli americani, nella partita che riguarda l’ex compagnia di bandiera rimangono attori principali Ferrovie dello Stato e il Ministero delle Finanze. In forse il quarto socio così anche la scadenza per presentare l’offerta finale che dal 15 giugno potrebbe slittare ancora.