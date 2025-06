Alfagomma, presto un nuovo assetto proprietario per garantire la piena operatività del gruppo

Negli ultimi anni, la riqualificazione energetica è diventata un elemento chiave per la transizione verso un modello sostenibile. Tuttavia, affinché questa trasformazione non rappresenti un onere per le famiglie italiane, è fondamentale garantire interventi accessibili e vantaggiosi. Per quanto ci riguarda, dal 2021 al 2023, la nostra organizzazione ha contribuito alla realizzazione di oltre 200