AI per orientarsi nel mare dei certificati

Banca Generali investe sull’innovazione e lancia un chatbot basato sull’intelligenza artificiale, in un mercato in continua crescita come quello dei certificati d’investimento

Dopo il 2023 dei record, un 2024 di consolidamento. Nel mercato italiano dei certificates d’investimento, quello appena concluso è stato un anno comunque da celebrare, con volumi di collocamento appena inferiori a quelli senza precedenti del 2023.

I numeri del mercato dei certificati.

I dati Acepi aggiornati alla fine del terzo trimestre 2024 indicano collocamenti per 18,317 miliardi di euro, su 1.411 diversi Isin. Le proiezioni per l’intero anno parlano di volumi per quasi 24,5 miliardi di euro (su quasi 1.900 strumenti diversi), rispetto al record di 25,76 miliardi del 2023 (su 1.576 prodotti). Insomma, la fotografia è quella di un mercato sempre più diversificato e vasto, ma al tempo stesso affollato. Una varietà che da un lato è positiva per gli investitori, dando loro un ventaglio di scelta sempre più ampio, ma dall’altro può creare difficoltà nell’orientamento e nel trovare prodotti che rispondano alle esigenze degli investitori.

Il ruolo della consulenza finanziaria.

Per questo il supporto di una consulenza professionale, capace di identificare gli strumenti pià adatti al singolo investitore e alla sua necessità di diversificazione, è sempre più preziosa. E, al contempo, agli stessi consulenti serve avere a disposizione strumenti innovativi e all’avanguardia per identificare le soluzioni migliori per i loro clienti e poi implementarle con il timing più efficace. Proprio nella direzione dell’innovazione di prodotto e di servizio sul mercato dei certificati d’investimento, si sta muovendo da anni Banca Generali, per mettere a disposizione dei private banker gli strumenti migliori per la ricerca delle migliori soluzioni per diversificare i portafogli dei clienti.

Tra finanza e intelligenza artificiale.

Negli ultimi mesi, grazie a un uso innovativo e massiccio della tecnologia, la private bank del Leone ha lanciato una chatbot guidata dall’intelligenza artificiale all’interno della dashboard dei certificates, per il monitoraggio dei prodotti sul mercato secondario. «Banca Generali è sempre attenta alle tematiche legate all’innovazione», ha sottolineato Melania D’Angelo, responsabile della Direzione del Risparmio Amministrato, «e la nuova chatbot AI presente in Dashboard Certificate ne è una prova tangibile. Con questo strumento, il consulente finanziario può interrogare in autonomia la Dashboard Certificate per poter ricevere in modo rapido ed efficiente informazioni sulle caratteristiche e le performance dei certificate collocati dalla banca sul primario e presenti sul mercato secondario».

Il supporto per migliorare la relazione con i clienti.

Ma, spiega D’Angelo, la BG Certificate Dashboard non si è fermata alla nuova chatbot: sono state implementate nuove funzionalità, come dettagliate analisi sulla possibile performance dei certificati in determinati scenari di mercato. «Questi strumenti e innovazioni» evidenzia ancora D‘Angelo, «sono la riprova dell’attenzione della banca per i propri consulenti, che vogliamo aiutare a liberare sempre più parte del loro tempo perché possano dedicarsi alla relazione con il cliente». L’innovazione e la ricerca di soluzioni su misura a favore di consulenti e clienti hanno riguardato anche i prodotti: un esempio del 2024 è quello dei certificati a struttura Magnet. Questi prodotti sono pensati per essere particolarmente flessibili, grazie alla possibilità di ridurre la barriera di rimborso anticipato in modo dinamico. Come conseguenza, l’effetto Magnet offre una accresciuta probabilità di ottenere rendimenti positivi anche in contesti di mercato sfavorevoli.

I risultati di Banca Generali.

«L’interesse dei clienti per queste strutture e per tutte le altre collocate in Banca Generali, sono confermate dai numeri record del 2024», aggiunge D’Angelo, «con un volume collocato oltre 1,3 miliardi di euro e più di 450 Isin in sottoscrizione. Accanto ai collocamenti in Public offer, sono cresciuti anche i private placement. Più del 20% di collocato è stato diretto a questa soluzione su misura, una conferma dell’attenzione dell’Hub Certificate per i propri consulenti e clienti con l’obiettivo di fornire delle soluzioni sempre più ‘tailor made’».

