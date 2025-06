Abusivismo finanziario: Consob oscura quattro siti

Pugno duro della Consob sull’abusivismo finanziario. L’Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari guidata da Paolo Savona ha ordinato l’oscuramento di 4 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari.

Consob oscura quattro siti internet: ecco quali sono

Nel dettaglio, sostiene l’Autorithy, si tratta di tre siti di intermediazione finanziaria abusiva e un sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo. Come si legge nella nota, l’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.

I siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento sono:

– “Flowtradey” (sito internet https://flowtradey.nl);

– State Street Markets Limited (sito internet www.streetstate-vip.com);

– “AlfacapitalCFD” (sito internet https://alfacapital-cfd.com e relativa pagina https://client.alfacapital-cfd.com);

– “Peoplelife-Datexit Limited” (sito internet https://peoplelife-datexit.com).

Sale, così, a 1236 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.