Yellen: rischi “molto familiari” rimangono

Il sistema finanziario è più sicuro oggi di quanto non fosse prima e durante l’ultima grande crisi finanziaria, tuttavia i rischi “molto familiari” che ben conosciamo rimangono. Pertanto sono necessari degli aggiustamenti all’apparato di regolamentazione. Lo ha detto Janet Yellen nel discorso inaugurale che ha dato il via ai lavori del simposio di Jackson Hole, nello stato del Wyoming, a cui parteciperà anche Mario Draghi.

Tra i rischi citati da Yellen ci sono “l’eccessivo ottimismo e la trasformazione dei livelli di indebitamento, che richiede pronte risposte politiche”.

Il governatore della Bce prenderà la parola alle 21 ora italiana. La presidente della Fed, il cui discorso era molto atteso dai mercati che si attendono da lei la conferma dell’avvio di una nuova era di politica monetaria, ha detto che le misure intraprese dalle autorità delle banche centrali dopo la crisi hanno reso il sistema più sicuro.

La Fed ora si appresta a mettere fine a quelle misure, che i critici paragonano a droghe monetarie per certi versi dannose, con il passaggio a una normalizzazione dei tassi dopo anni di misure ultra accomodanti e di abbondanza monetaria. È uno stadio a cui ancora non è arrivata la Bce.

Anche per questo motivo forse l’intervento più atteso è quello di Draghi. La banca centrale americana ha già fatto capire quali sono le sue intenzioni e quale sarà la tempistica delle sue prossime azioni. Dal canto suo sulle mosse della Bce c’è l’incertezza più assoluta. Draghi ha fatto capire che una decisione su una potenziale riduzione del programma di acquisto di bond sarà presa in autunno e non prima di avere nuove informazioni sullo stato di salute dell’economia e sull’andamento – abbastanza fiacco ultimamente – dell’inflazione.

Il mese prossimo la Fed dovrebbe annunciare l’inizio della riduzione del suo bilancio arrivato a valere 4.500 miliardi di dollari sulla scia degli acquisti di Treasury e bond ipotecari (un programma in tre round concluso nell’ottobre del 2014). A dicembre poi, come successo nel 2015 e nel 2016, potrebbe alzare per la terza volta nell’anno in corso i tassi, ora all’1-1,25%. Se sul bilancio i mercati non hanno dubbi o al massimo si aspettano una mossa a ottobre, sui tassi c’è maggiore scetticismo a fronte di un’inflazione che ormai da cinque anni cresce meno del 2% annuo stabilito come obiettivo dalla Fed. Su questo punto la Fed stessa è divisa. Secondo alcuni, “può permettersi di essere paziente” in materia di tassi.

Per altri c’è il rischio che – a fronte di un mercato del lavoro forte e di prezzi dell’azionario vicini ai record – l’inflazione balzi improvvisamente sopra il target di crescita annua del 2%. Yellen probabilmente ripeterà che un’inflazione al palo è una cosa temporanea e che crescerà nel medio termine. Se riuscirà a navigare i mercati senza scossoni attraverso una ulteriore normalizzazione della politica monetaria, Yellen si confermerà per quello che già è considerata: tra i migliori governatori della storia.

A Jackson Hole non mancherà poi chi le chiederà se intende restare al comando della Fed quando il suo mandato scadrà nel febbraio 2018. Mancano dunque solo sei mesi. Come fatto in passato, probabilmente dirà che non ci ha ancora pensato mentre il presidente Donald Trump non esclude di confermarla (un candidato in pole position è il consigliere economico capo Gary Cohn).

Quando alla Bce, per una volta Draghi – nelle aspettative della vigilia – dovrebbe seguire la tattica di Yellen: restare vago quanto basta, evitando di sembrare troppo “falco” e di provocare un selloff dei titoli di stato. E promettendo ancora una volta un approccio prudente e paziente.