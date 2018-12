Xi manda messaggio indiretto a Trump: “nessuno può dettare condotta Cina”

“Nessuno può dettare la condotta alla Cina”. Il presidente cinese Xi Jinping inizia così in lungo discorso per l’anniversario di 40 anni di riforme economiche, assicurando l’impegno a proseguire il cammino e a continuare l’apertura. Un messaggio che sembra rivolto agli Stati Uniti, paese con cui la Cina sta fronteggiando da mesi una guerra commerciale senza esclusione di colpi.

“Nessuno può imporre al popolo cinese cosa fare o non fare” ha detto nel discorso di circa un’ora e mezza sul progresso economico e sociale della Cina ripercorrendo le riforme varate nel 1978. “Cambieremo risolutamente ciò che può essere riformato e non cambieremo, risolutamente, ciò che non può essere cambiato”. Perché, ha sottolineato, se l’apertura e le riforme rimangono le parole chiave, devono essere abbinate al mantenimento della “stabilità” del Paese e consentire alla Cina di affrontare le sfide contemporanee come la lotta all’inquinamento